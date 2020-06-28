ليبيا الان

الحويج: صالح أعطى أوامر التحرك نحو طرابلس

تم النشر منذُ 14 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الخارجية بالحكومة الليبية، الدكتور عبدالهادي الحويج عدم وجود خلاف بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

الحويج كشف في لقاء مع قناة بي بي سي عربي، أن مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح وبصفته القائد الأعلى للجيش هو من أعطى الأوامر لحفتر بالاتجاه إلى طرابلس والسيطرة عليها.

وزير الخارجية حمل ما وصفها بـ”مليشيات مصراتة” المسؤولية الكاملة على المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مدينة ترهونة، نافيا أن تكون القوات المسلحة هي المسؤولة عنها لأنها بسطت سيطرتها على ترهونة بعد في الرابع من أبريل من العام الماضي، الذي هو تاريخ بداية الهجوم على طرابلس.

وشدد على أن كل ما حدث قبل هذا التاريخ تتحمله الميليشيات التي كانت موجودة داخل المدينة وميليشيات الوفاق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • التحرك الى طرابلس افسد مخطط الاخوان بالتعاون مع الخوان فى بعثة الامم المتحدة من خلال مسرحية هزلية جديدة باسم المؤتمر الجامع لجماعة الخوان وبعض المأجورين للتخلص من مجلس النواب والجيش الوطنى وشرعنة المليشيات فكان لزاما على الجيش التحرك والحمد لله هو الان يسيطر على اقليمى برقة وفزان وترك اقليم طرابلس على فوهة بركان غضب كل مليشيا من الاخرى يصفوا بعض نيابة عن الجيش الوطنى وبعدها تروق وتحلى

    رد