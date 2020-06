أعلن المجلس التسييري طبرق، الأحد، تمديد قرار إغلاق مداخل المدينة لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد.

