لجنة مكافحة كورونا في اجدابيا تشدد على جملة من الإجراءات لمنع تفشي الوباء

أكدت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا في اجدابيا، على ضرورة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لمكافحة الوباء، بشأن تفاصيل خطط الحظر، ومنع التنقل بين المدن والمناطق.

كما شددت اللجنة في تنبيه لها على أهمية أن يستمر غلق المدينة بشكل كامل، ويستثنى من ذلك إسعاف الحالات المرضية والإنسانية في نطاق ضيق ومحدود جدا، واستمرار إغلاق الدوائر الحكومية لمدة 48 ساعة تجنبا للازدحام، وحتى التأكد من استقرار الوضع الصحي للمدينة.

كما أذنت اللجنة بفتح المحال التجارية من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة السابعة مساء، عدا صالات المناسبات والصالات الرياضية والمقاهي والصالونات النسائية.

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