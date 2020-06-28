القائد العام للقوات المسلحة يلتقي رئيس الحكومة ووزير الخارجية لبحث قرار رصد وتوثيق الانتهاكات في مدن الغرب الليبي

الرجمة 28 يونيو 2020 (وال) – استقبل القائد العام للقوات المسسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر بمقر القيادة العامة مساء اليوم الأحد دولة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني، ومعالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبدالهادي الحويج .

وبحسب المكتب الإعلامي للقيادة، فقد تناول اللقاء مناقشة قرار مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2020 المعني برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها الجماعات الإرهابية والمليشيات الخارجة عن القانون في مدن الغرب الليبي .

كما تم مناقشة القضايا الإستراتيجية وسبل تفعيل إعلان القاهرة ومخرجات برلين لإيجاد تسوية سياسية عادلة، وفقاً للثوابت الوطنية القاضية برفض العدوان الخارجي وإنهاء المليشيات وفوضى السلاح وفرض سيادة القانون والمؤسسات .

وأوضح المكتب الإعلامي – بحسب بيان نشره على الصفحة الرسمية للقيادة – أنه تمت مناقشة أوضاع النازحين من المناطق الغربية وسبل حل مشاكلهم من قبل القيادة العامة والجهات المختصة بالحكومة الليبية . (وال – الرجمة)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال