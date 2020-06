عطوان: اختفاء حفتر ربما يكون بناء على طلب من داعميه بعد فشله

قال الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان، إن ليبيا أصبحت محور استقطاب للقوى الدولية الإقليمية والمحلية والمليشيات والمرتزقة، لأنها تحولت إلى كعكة دسمة جدا والجميع يريد أن يحصل على نصيب من هذه الكعكة.

وبرر عطوان، في مقطع مرئي، اختفاء حفتر عن الأنظار خلال هذه الفترة، بأن ربما يكون داعميه قد طلبوا منه الاختفاء بعد هزائمه وفشله، لافتا إلى أن هناك تصعيد لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح والذي قام بعدة زيارات لعدد من الدول عقب إعلان القاهرة.

وأكد عطوان أن وحدة القبائل الليبية هي التي ستحدد مصير ليبيا بالتفافها حول شخصية لقيادة المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن اذا بدأت الحرب ستبدأ حرب جوية وبحرية ثم حرب أرضية.

ونوه عطوان إلى أن روسيا ترغب في أن يقود الدكتور سيف الإسلام القذافي المرحلة القادمة بحيث يعمل على توحيد كافة الأطراف الليبية ويصبح بديلا عن حكومتي الغرب والشرق، لافتا إلى أنه في حال التفت القبائل حول الدكتور سيف الإسلام سوف يستطيع عمل ذلك.

هذا ويذكر أنه خلال الفترة الماضية تزايدت المطالب الشعبية الجماهيرية في ليبيا، بتولي الدكتور سيف الإسلام القذافي قيادة أمور البلاد الفترة القادمة، ووضع حد للانهيار التام في مختلف مؤسسات الدولة الليبية ومرافقها، وأعلنت العديد من القبائل تفويضها للدكتور سيف الإسلام لتولي قيادة البلاد.

ويرى الكثير من الليبيين، الذين خرجوا في العديد من المسيرات التي تفوض وتبايع، الدكتور سيف الإسلام لتولي قيادة المرحلة، أنه وبعد انكشاف المؤامرة على ليبيا، وبيان أهدافها هو القائد القادر على استعادة ليبيا الدولة، وبث الأمن والآمان فيها وإيقاف المؤامرة الخارجية الخبيثة تجاهها.

وكانت وكالة نوفا الإيطالية، قد أكدت أنه وفقا للعديد من المراقبين، يعتبر الدكتور سيف الإسلام القذافي هو الأكثر تجهيزا “ثقافيا”، لمشروع قيادي محتمل في ليبيا، وذلك في تقرير لها بعنوان “سيف الإسلام القذافي لا يزال في قلب الأحداث لحل الأزمة في ليبيا”

