“سرقة جديدة” تطال محطة كهرباء خليج سرت

كشفت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، عن تجدد التعديات على ممتلكاتها، حيث طالت السرقة والعبث هذه المرة محطة كهرباء خليج سرت البخارية.

وقالت الشركة في بيان عبر منصاتها الرسمية، إن الاعتداء الأخير تمثل في سرقة مولد ديزل خاص بالطوارئ قوة (1.5 ميغا) محمول على سيارة نوع (MAN)، و12 جهازا لاسلكيا، و15 أسطوانة غاز خاصة بالمحطة، إضافة إلى شاشة عرض مرئي حجم 52 بوصة خاصة بغرفة التحكم.

يشار إلى أن شركة الكهرباء تعلن كل فترة عن تعرض مكونات شبكتها لسرقات وأعمال تخريب تقول إنها تحرم العديد من المناطق من التيار الكهربائي وتُربك عمليات الصيانة وتسبب خسائر فادحة.

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