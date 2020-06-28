الإتحاد العام التونسي للشغل: التدخلات الأجنبية في ليبيا إحتلال بغيض

ليبيا – وصف الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأحد التدخلات الأجنبية في ليبيا بـ”الاحتلال البغيض”.
الإتحاد دعا في بيان له وفقاً لما ذكرته صحيفة “اليوم السابع ” المصرية رئاسة الجمهورية التونسية لتكون تونس منطلقًا لحوار ليبي لا قاعدة عسكرية لأي جهة.
ليبيا – وصف الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأحد التدخلات الأجنبية في ليبيا بـ”الاحتلال البغيض”.
الإتحاد دعا في بيان له وفقاً لما ذكرته صحيفة “اليوم السابع ” المصرية رئاسة الجمهورية التونسية لتكون تونس منطلقًا لحوار ليبي لا قاعدة عسكرية لأي جهة.
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