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الإتحاد العام التونسي للشغل: التدخلات الأجنبية في ليبيا إحتلال بغيض

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وصف الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأحد التدخلات الأجنبية في ليبيا بـ”الاحتلال البغيض”.

الإتحاد دعا في بيان له وفقاً لما ذكرته صحيفة “اليوم السابع ” المصرية رئاسة الجمهورية التونسية لتكون تونس منطلقًا لحوار ليبي لا قاعدة عسكرية لأي جهة.

 

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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