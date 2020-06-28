ليبيا الان

العباني: السراج دمية بيد التيار الإسلامي والمليشيات التي أدخلته إلى طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وصف عضو مجلس النواب محمد العباني فائز السراج بأنه مجهول الهوية السياسية الذي أتت به الرياح عبر قصاصة ورق أخرجها المبعوث الأممي الأسباني برناردينو ليون من جيبه ليكون مرشحاً لمنصب رئيس المجلس الرئاسي أحد الهياكل المقترحة لوثيقة إتفاق الصخيرات المثير للجدل والذي لم يتم شرعنته وإدخاله تعديلاً في الإعلان الدستوري الصادر في الثالث من أغسطس 2011.

العباني أشار في تدوينه له على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” إلى أن السراج لم يمنح مجلس النواب الليبي السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من كل الليبيين الثقة لحكومته ليأتي المبعوث الأممي اللاحق الألماني مارتن كوبلر ويمرر هذا الإتفاق من مجلس الأمن الدولي بالقرار رقم 2259‪ بإعتماد وشرعنة إتفاق الصخيرات دون نيله الشرعية المحلية.

وأضاف”بموجب هذا القرار الكارثة نال رئاسي السراج شرعية دولة وإعتراف عدد من الدول بحكومته غير الحائزة على ثقة برلمان بلادها، خلافاً للقانون الدولي والأعراف والمبادئ السياسية والدبلوماسية، مما سبب في إنشقاق مؤسسات الدولة بين الحكومة المعينة والحائزة على ثقة البرلمان والحكومة المفوضة التابعة للرئاسي برئاسة السراج وإستقوى السراج بالإخوان المسلمين والمليشيات التابعة لها والمنظمات الإرهابية للقاعدة وذاعش والمقاتلة وجبهات النصرة ليكون السراج القائد الأعلى لهذه المنظمات والمليشيات وعليه فقذ أصبح السراج دمية في يد القوى سواء منها المحلية الممثلة في التيار الإسلامي المهيمن على مفاصل الدولة وكذلك المليشيات التي أدخلته لطرابلس على ظهر فرقاطة إيطالية أو بقية المنظمات الإرهابية الأخرى وكذلك الدول الراعية للإرهاب من أمثال قطر وتركيا والدول ذات المصالح في ليبيا وما أكثرهم ومن بينهم إيطاليا”.

كما إستطرد”نتيجة للضغوط علي السراج وحتى يتمسك بكرسي الرئاسة بعد أن تعود المشي على البساط الأحمر وإستقباله بالسلام الوطني فقد أصبح كارازاي ليبي ينفذ ما يصدر إليه ويمتنع عن تنفيذ ما يطلب إليه الإمتناع عنه ولما كانت إيطاليا من الدول الداعمة للكرازاي فإن أوامرها ونواهيها مستجابة وتنفذ من قبل السراج ودون تأخير مع ما يسببه له ذلك من إحراج مع مرشذه التركي أردوغان الذي سبق وطلب منه عدم الموافقة على وقف إطلاق النار حتى يخرج الجيش الوطني لبلاده من سرت والجفرة ليدخلها الأتراك والمرتزقة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ياعبانى الاخوان ليسوا تيار اسلامى بل صهيونى حقير فالتقسيم على اساس المعاملات وليس العبادات فالاخوانى معاملاته يهودية عنصرية يتنقس الكذب ولاعهد له ولا امان بينما المعاملات الاسلامية صدق وامانة وحب للخير ورحمة

    رد

  • من مشاكلنا يا سيد العباني انكم في مجلس النواب تتحملون كل المسئولية في تسلم كرزاي ليبيا للحكم وكنتم تقادون وتقودون دون وعي غدا البعض منكم ولكن معظمكم وجد لذة المرتب الكبير والواجهة ويفرح حين يتصل به موظف في سفارة أجنبية حتى رئيسكم صاحب الجلالة والسمو الذي ظهر علينا يأعجب العجب والجميع يسعى للوجاهة وهو لا يساوى شيئا أمام الأخرين.
    كنت نتوقع من السيد المستشار ان يكون ماما بما يحدث وكيف يتعامل مع كل هؤلاء المجرمين وعلى رأسهم التركي العميل فايز اغا ولكن للاسف باتصال هاتفي يتغير كل شئ. نتوقع السيد المستشار ان يرفع سقف مطالب الشعب الليبي بأنه لا تفاوض إلا بخروج الأتراك ومرتزقتهم وتعويضهم الشعب الليبي على ما قاموا به من جرائم موثقة من قتل وحرق وتهديم لدورهم ومساجدهم ومزارعهم وتعويض الليبيين في بنغازي والذين عانوا الويل من تهديم لمنازلهم ومساجدهم من قبل العصابات الفاسدة المجرمة والخونة وان يشترط تفكيك سلاح المليشيات وإلغاء اتفاق الصخيرات جملة وتفصيلا والرجوع إلى القاعدة الوطنية الشعبية وتعليق اي تعاون مع البعثة الاممية المجرمة .
    هذا قليل من كثير كما أن اللائحة الداخلية لمجلسكم العتيد يجب أن تحد من تصريحات السادة اصحاب السعادة والسمو نواب البرلمان من التواصل مع السفارات والقنصليات الأجنبية وعدم الاعتداد بأي تصريح يصدر منهم ومحفوظ لهم وجاتهم والقابهم لأننا شعب يقاتل في سبيل ذلك ولو كان على حساب اي شئ أخر … اعتقد جازما ان ما يقوله الشاعر ينطبق عليكم وعلى من هم على شاكلتكم:
    القاب مملكة في غير موضعها
    كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد
    تخشى أن نسمع القاب ملك الملوك والصقر الوحيد والقائد الملهم والوحيد والزعيم الأوحد من جديد وتلك التي أوصلت البلاد والعباد إلى هذا الحال ….

    رد