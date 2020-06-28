” مندسين وأزلام وأتباع حفتر ” .. مدير شركة الكهرباء يشهر سلاحه في وجه المواطنين

ليبيا – تلبية لدعوة أطلقها نشطاء ، خرجت مظاهرة اليوم الأحد لعدد من سكان العاصمة طرابلس أمام مقر الشركة العامة للكهرباء مطالبين برحيل إدارة الشركة بعد فشلها في حلحلة الأزمة واستمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

وقد طالب المتظاهرين بخروج إدارة الشركة لهم والتحدث معهم عن أسباب هذه الأزمة وقد تفاجؤوا بخروج مدير الشركة علي ساسي المصراتي مع عناصر مدنية من مرافقين مدججين بالسلاح .

وبحسب ما نقله شهود عيان من بعض المتظاهرين فقد طالب ساسي المتجمهرين بالرحيل وقدد هددهم بالإعتقال على يد عناصره واتهم بعضهم بأنهم مندسين و ” أزلام و أتباع حفتر ” ويسعوون للفوضى .

فيما رفعت عناصره المسلحة السلاح في وجوه المواطنين وبعضهم كان يحمل مسدسات وآخر يحمل سلاح رشاش ” كلاشنكوف ” فيما أشهر أحدهم مسدس عيار 9 ملم بشكل واضح على المتظاهرين الذين لم يطالبوا إلا بحل مشكلة الكهرباء التي تنقطع عليهم لساعات طوال مع ارتفاع حر الصيف .

وحاولت المرصد الإتصال بمكتب ( السيد / علي ساسي ) للتعليق على الموضوع وعلى صور حراسه وهم يشهرون السلاح في وجوه المواطنين المتظاهرين السلميين إلا أنها لم تتحصل على أي رد .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية