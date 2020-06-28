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” مندسين وأزلام وأتباع حفتر ” .. مدير شركة الكهرباء يشهر سلاحه في وجه المواطنين

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – تلبية لدعوة أطلقها نشطاء ، خرجت مظاهرة اليوم الأحد لعدد من سكان العاصمة طرابلس أمام مقر الشركة العامة للكهرباء مطالبين برحيل إدارة الشركة بعد فشلها في حلحلة الأزمة واستمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

وقد طالب المتظاهرين بخروج إدارة الشركة لهم والتحدث معهم عن أسباب هذه الأزمة وقد تفاجؤوا بخروج مدير الشركة علي ساسي المصراتي مع عناصر مدنية من مرافقين مدججين بالسلاح .

وبحسب ما نقله شهود عيان من بعض المتظاهرين  فقد طالب ساسي المتجمهرين بالرحيل وقدد هددهم بالإعتقال على يد عناصره واتهم بعضهم بأنهم مندسين و ” أزلام و أتباع حفتر ” ويسعوون للفوضى  .

فيما رفعت عناصره المسلحة السلاح في وجوه المواطنين وبعضهم كان يحمل مسدسات وآخر يحمل سلاح رشاش ” كلاشنكوف ” فيما أشهر أحدهم مسدس عيار 9 ملم بشكل واضح على المتظاهرين الذين لم يطالبوا إلا بحل مشكلة الكهرباء التي تنقطع عليهم لساعات طوال مع ارتفاع حر الصيف .

وحاولت المرصد الإتصال بمكتب ( السيد / علي ساسي ) للتعليق على الموضوع وعلى صور حراسه وهم يشهرون السلاح في وجوه المواطنين المتظاهرين السلميين إلا أنها لم تتحصل على أي رد .

المرصد – متابعات

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • جاكم الجيش إلى طرابلس ليبعد عنكم هؤلا المجرمين ولكنكم لم تنتفضوا حثى ملأت بلادكم بالمرتزقة . وانسحب الجيش وعليكم أن تتحملوا كل ما يحدث لكم والقادم ادهى وامر . . اللهم عجل بالحرب العالمية الثالثة اليوم قبل غد . اللهم آمين .

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  • فلتذهب انت وحفتر واتباعكم للجحيم ياسراق مال العام أن كنت تعتقد باشهاركم السلاح على المحتجين وارهابهم فانت واهم وقطع الكهرباء علي طرابلس السلاح ليس بالمشكل وان اصريط علي اللعب بنار انت واتباعك ستري من اهل طرابلس مالايسرك ياصعلوك

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  • وإن غدا لناظره قريب أيها الفاسدون المجرمون العملاء والخونة…. حساب في الدنيا والاشد والانكى بين يدي جبار السموات والارض ….حرقتم كل شيء وبعتم البلاد بابخس الأثمان وقصة الازلام و المندسين والخضر والصقر والحمر وكل الألوان أضحت اسطوانات مشروخة. صبرا ايها المعذبون في هذا الوطن فإن عين الله ترى ولا تخفى عليها خافية ……

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