بالصور.. القنصل التركي يزور مبنى بلدية مصراتة الجديد

زار القنصل العام التركي في مصراتة جوركان ايشلر والوفد المرافق له، مقر البلدية الجديد، بحضور المجلس البلدي.

وبحسب بيان للبلدية اليوم، قدم القنصل التهنئة للمجلس بمناسبة افتتاح مقر البلدية الجديد لتنطلق أعمال الديوان منه.

فيما أكد المجلس أهمية ودور القنصلية في استمرار التعاون في كل المجالات، وفي مقدمتها الجوانب الاقتصادية والإعمار والخدمات الصحية.

حضر اللقاء مجلس أعيان بلدية مصراتة، كما تم القيام بجولة داخل المبنى التاريخي الذي يعود إنشاؤه إلى العهد العثماني الثاني.

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