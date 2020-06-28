ليبيا الان

بالصور.. القنصل التركي يزور مبنى بلدية مصراتة الجديد

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

زار القنصل العام التركي في مصراتة جوركان ايشلر والوفد المرافق له، مقر البلدية الجديد، بحضور المجلس البلدي.

وبحسب بيان للبلدية اليوم، قدم القنصل التهنئة للمجلس بمناسبة افتتاح مقر البلدية الجديد لتنطلق أعمال الديوان منه.

فيما أكد المجلس أهمية ودور القنصلية في استمرار التعاون في كل المجالات، وفي مقدمتها الجوانب الاقتصادية والإعمار والخدمات الصحية.

حضر اللقاء مجلس أعيان بلدية مصراتة، كما تم القيام بجولة داخل المبنى التاريخي الذي يعود إنشاؤه إلى العهد العثماني الثاني.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • The Turkish mission in Libya is 99% MIT operative/agents and they will expand and even in the civil side(sector) of Libya and plant(hire & use) more MIT agents in order to continue their vicious/murderous dirty work & get paid for that.
    What a coincidence! the diseased Turks have found(mulls- rotten seeds) & revived the the DNA bond (dangerous bridges/links) in Misrata & for destructive
    spreading within Libya

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