عودة الأنشطة التجارية الفردية تنفيذاً لقرار حكومة السراج

عاد جزء كبير من المحال التجارية اليوم الأحد للعمل من جديد بعد فترة من الإغلاق تطبيقا لإجراءات الحظر منذ نحو 3 أشهر بسبب جائحة كورونا وذلك للحد من العدوى وانحسار تداعياتها الصحية، تنفيذا لما ورد في قرار المجلس الرئاسي الصادر الجمعة الماضية

وسُمِح للتجار باستئناف أنشطتهم ودخل حيز التنفيذ اليوم الأحد، وقضى باستمرار عمل المكاتب المهنية والإذن بفتح المحال التجارية اعتبارا من اليوم على أن تكون ذات طابع تجاري فردي.

ومن بين الأنشطة التي شملها القرار، محلات الملابس والإكسسوارات وورش صيانة السيارات والأجهزة الإكترونية إلى جانب محلات بيع الأجهزة الإلكترونية والمعدات الكهربائية ومحلات الإطارات بالإضافة لعودة النشاط التجاري في سوق السمك بميناء طرابلس وسوق المشير للذهب والفضة والملابس التقليدية.

وتضمن قرار الرئاسي بنداً يقضي بضرورة تطبيق حظر التجول من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، وأن يكون الحظر شاملا يومي الجمعة والسبت، كما شدد القرار على ضرورة الالتزام بتطبيق معايير التباعد الاجتماعي أثناء فترة السماح بالإتجار والخروج من المنازل.