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غدامس تُنهي “أزمة الطوابير” أمام محطة الوقود

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شرع مركز شرطة غدامس في تنفيذ آلية الجديدة لتوزيع الوقود على المستفيدين بالمدينة، وبعد انتهاء المرحلة الأولى بحصر كل المركبات المتحركة بنطاق المدينة وتبويبها في السجلات، انطلقت المرحلة الثانية وهي إصدار بطاقات مرقمة وملونة للمستفيدين من أهالي المدينة.

ويتم الإعلان بشكل يومي ودوري بصفحة المركز بمواقع التواصل الاجتماعي عن لون وأرقام البطاقات المستهدفة بتعبئة الوقود بالفترتين الصباحية والمسائية.

وأثنى المواطنون على الدور المهم لعناصر شرطة غدامس في ضبط الأمن والسهر على تنفيذ هذه الآلية الجديدة التي لاقت الترحاب والتجاوب من الجميع، وبفضلها أصبح الأهالي يقضون دقائق معدودة لتعبئة خزانات سياراتهم.

ويأمل الأهالي أن تستمر هذه الآلية لتجنبهم عناء الانتظار والوقوف في طوابير طويلة خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة في المدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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