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عبد العزيز لـ”داعمي الوفاق”: انشروا العلم التركي على فيسبوك

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24 – متابعات

أبدى عضو المؤتمر الوطني السابق عن حزب العدالة والبناء، محمود عبد العزيز، فخره واعتزازه، بأن يُطلق عليه لقب “عميل تركيا”.

عبد العزيز ذكر – في تسجيل مرئي له على حسابه الشخصي بفيسبوك – موجهًا حديثه لمن يدعمون التدخل التركي في ليبيا “ارفع رأسك عندما يقولون لك أنك عميل لتركيا، وأنا مستعد لإعطاء الأتراك شيكات مؤجلة كي يمنحوني سيارات لقتال الهبود، في إشارة قوات الجيش الوطني”.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، بأن يحصلوا على أسلحة الأباتشي من الرئيس التركي رجب أردوغان، مُتابعًا “الأتراك لديهم نحو 6 أو 8 سلاح أباتشي، يجب علينا أن نرفعهم للرد على المعتدين، وهناك من يتمنى رضا الأتراك”.

ووجه عبد العزيز، حديثه مُجددًا لمن يدعمون التدخل التركي، قائلاً “يجب أن تكون المعنويات عالية، وتكونوا نشطاء على الفيسبوك، وتقولوا نعم لتركيا، وتضعوا العلم التركي، وتشجعوا فائز السراج، وتطالبوه بأن يأتي بالأباتشي والذخيرة، وإذا كان لدى الأتراك كباب معلب، نأتي به لشبابنا في الجبهات”.

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اخبار ليبيا 24

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  • طبعا يعيش تحت اقدام اردوغان ويقبض منه دولارات يعيش بها فى بيوت الدعارة وسط الساقطات والخمرة التى افقدته عقلهم ولا يعنيه خراب ليبيا فهو لا يعيش فيها اصلا اما الشعب الليبى الحر فيدوس بقدمه على علم تركيا النجس رمز دولة تاريخها دموى احمر مثل لون علمها واناشد كل ليبى شريف ان يدوس بقدمه على علم تركيا مع علم قطرائيل كما دست بقدمى على نجمة دواود الاسرائلية على حطام طائرة اسرائلية وافتخر ان الصورة فى ارشيف الصحف وان الطائرة سقطت فى اكبر معركة جوية فى التاريخ ورايتها بعينى وهو يوم عيدالقوات الجوية المصرية

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  • محمود عبدالعزيز مجنون طبيعى يستخدم مادة للسخرية من الشعب الليبى فهو بهلون او اراجوز يتميز بالتخلف العقلى الطبيعى جدا فهو ناقص عقل ودين !!!

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  • ههه………….هههههههههه,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,هههه%%%ههههه#؟# مش قتلكم من امس بدأ في الزياااااط…افيهههههههههههههه….هههههههههههه

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  • عقاب واحد عائد من تونس المدعو الورفلى وبالتالى يجب ألا نعطيه أى اهتمام فهو ليس ليبى أصلا والهرطاقات التى يتحدت عنها بين الحين والاخر تنم عن ذلك .

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