<br /> الجيش الليبي يستهدف مجموعات للوفاق بثلاث ضربات جوية في ” كامبو 50 ” بالقرب من كوبري سداده شرق مدينة مصراته<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا الجيش الليبي يستهدف مجموعات للوفاق بثلاث ضربات جوية في ” كامبو 50 ” بالقرب من كوبري سداده شرق مدينة مصراته 28 June, 2020 رابط مختصر



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