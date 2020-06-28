ليبيا الان

الجيش الليبي يستهدف مجموعات للوفاق بثلاث ضربات جوية في ” كامبو 50 ” بالقرب من كوبري سداده شرق مدينة مصراته

تم النشر منذُ 28 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> الجيش الليبي يستهدف مجموعات للوفاق بثلاث ضربات جوية في ” كامبو 50 ” بالقرب من كوبري سداده شرق مدينة مصراته<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

الجيش الليبي يستهدف مجموعات للوفاق بثلاث ضربات جوية في ” كامبو 50 ” بالقرب من كوبري سداده شرق مدينة مصراته

28 June, 2020

رابط مختصر


يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • الضربات الاستباقية مطلوبة لمن يفكر فى الاقتراب من الخط الاحمر المفروض رسم خط ابيض حتى مصراته خالى من اى مليشيات من يدخلها يتم سحقه ويلبس الكفن الابيض وبعدها خط اسود غرب مصراته من يسكن شرقه ليلية امه سوداء

    رد

  • قلت من قبل اتوقع ان يكون هناك استعداد للهجوم يوم 30 يونيو على اساس انه اجازة فى مصر والحمد لله تم تاجيله الى يوم الخميس

    رد

  • اتمنى ان لا يعلن الجيش الوطنى عن اى عمليات له بما فيها ضربات جوية اتركوهم يتالموا دون ان يعلنوا هم ذلك بينما تتدفق الجثث على مصراته لتنعدم ثقة المصاريت فى اعلامهم لاخفاؤه الحقيقة

    رد