ليبيا
الجيش الليبي يستهدف مجموعات للوفاق بثلاث ضربات جوية في ” كامبو 50 ” بالقرب من كوبري سداده شرق مدينة مصراته
28 June, 2020
رابط مختصر
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
ليبيا
28 June, 2020
رابط مختصر
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
الضربات الاستباقية مطلوبة لمن يفكر فى الاقتراب من الخط الاحمر المفروض رسم خط ابيض حتى مصراته خالى من اى مليشيات من يدخلها يتم سحقه ويلبس الكفن الابيض وبعدها خط اسود غرب مصراته من يسكن شرقه ليلية امه سوداء
قلت من قبل اتوقع ان يكون هناك استعداد للهجوم يوم 30 يونيو على اساس انه اجازة فى مصر والحمد لله تم تاجيله الى يوم الخميس
اتمنى ان لا يعلن الجيش الوطنى عن اى عمليات له بما فيها ضربات جوية اتركوهم يتالموا دون ان يعلنوا هم ذلك بينما تتدفق الجثث على مصراته لتنعدم ثقة المصاريت فى اعلامهم لاخفاؤه الحقيقة
أضف تعليقـك