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سلاح الجو الليبي يستهدف قوات الوفاق قرب “كوبري السدادة”

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للجيش الوطني-منتصف ليل الأحد/الاثنين- أن مقاتلات سلاح الجو الليبي استهدفت مجموعات من قوات حكومة الوفاق المدعومة تُركياً -حسب الشعبة.

وجاء في منشور الشعبة أن الضربات الجوية الثلاث نُفذت في ما يُعرف بـــ “كامبو ” بالقرب من كوبري السدادة شرقي مدينة مصراتة والواقع في منتصف المسافة بين تاورغاء وأبوقرين .

يذكر أن مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني، قد استهدفت في وقت سابق -يوم أمس الأحد-رتلا يتبع لقوات حكومة الوفاق في الصحراء شرق الشويرف، وفق ما أعلنت -أيضاً- شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة، كما أعلنت الشعبة في وقت سابق عن ستمرار إسقاط طائرات تُركية مُسيّرة في مختلف المحاور، حيث أسقطت واحدة منها الشهر الماضي في منطقة الشويرف غرب منطقة بوقرين.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ده الشغل النضيف . المباغته بقصف الحشود كلما تجمعت استعدادا للهجوم . بدلا من انتظار الهجوم … المباغته والهجوم خير وسيله للدفاع .. ليته كان من الاول كدة

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