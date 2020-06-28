سلاح الجو الليبي يستهدف قوات الوفاق قرب “كوبري السدادة”

أعلنت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للجيش الوطني-منتصف ليل الأحد/الاثنين- أن مقاتلات سلاح الجو الليبي استهدفت مجموعات من قوات حكومة الوفاق المدعومة تُركياً -حسب الشعبة.

وجاء في منشور الشعبة أن الضربات الجوية الثلاث نُفذت في ما يُعرف بـــ “كامبو ” بالقرب من كوبري السدادة شرقي مدينة مصراتة والواقع في منتصف المسافة بين تاورغاء وأبوقرين .

يذكر أن مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني، قد استهدفت في وقت سابق -يوم أمس الأحد-رتلا يتبع لقوات حكومة الوفاق في الصحراء شرق الشويرف، وفق ما أعلنت -أيضاً- شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة، كما أعلنت الشعبة في وقت سابق عن ستمرار إسقاط طائرات تُركية مُسيّرة في مختلف المحاور، حيث أسقطت واحدة منها الشهر الماضي في منطقة الشويرف غرب منطقة بوقرين.

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