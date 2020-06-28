ليبيا

اجدابيا – بوابة إفريقيا الإخبارية |

28 June, 2020

شارك صباح اليوم الأحد ئيس جامعة اجدابيا موسى المقريف ومدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة عابد العريبي ، في ندوة علمية حول الاقتصاد البحري وقضايا النفط والغاز التي نظمتها جامعة عمر المختار بإشراف كلية الموارد الطبيعية وعلوم البيئة.

تاتي مشاركة العضوين في الندوة التي كانت بعنوان تحت عنوان “دود المنطقة الاقتصادية البحرية في ليبيا وقضايا النفط والغاز في الشرق الأوسط”، في إطار حرص جامعة اجدابيا علي المشاركة في النشاطات العلمية التي تنظم من قبل الجامعات او المؤسسات.