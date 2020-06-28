ارقام مرتفعة لعدد الاصابات والشفاء والوفيات بفيروس كورونا.. نتائج 922 عينة

كشف المركز الوطني لمكافحة الامراض في بيان له عن نتيجة 922 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا, والتي شهدت تسجيل عدد من الحالات الجديدة والمخالطة، كما تم تسجيل حالات شفاء جديدة .

وبحسب البيان فقد استلم المركز الوطني لمكافحة الامراض الأحد الموافق 28 يونيو عدد (922) عينة موزعة على النحو التالي:

ــ المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (345) عينة.

ــ مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (321) عينة.

ــ مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (100) عينة.

ــ مختبر فرع المركز مصراتة عدد (30) عينة.

ــ مختبر فرع المركز سبها عدد (113) عينة.

ــ مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (8) عينات.

ــ مختبر مستشفى الخضراء عدد (5) عينات.

وكانت النتائج كالتالي:

ــ عدد (887) عينة سالبة

ــ عدد (35) عينة موجبة مفصلة على النحو التالي:

ــ عدد (16) حالات جديدة

ــ عدد (19) حالة مخالطين

وأشار البيان أنه من ضمن العينات السالبة تماثل عدد (25) حالة للشفاء، يسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (3) وفيات.

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