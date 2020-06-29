“الردع” تلقي القبض على عدد من قوات مصراتة وعناصر اخرى.. لهذا السبب!

كشفت مصادر مطلعة عن قيام “قوة الردع الخاصة” بالقبض على عدد من قوات مدينة مصراتة بالاضافة إلى عناصر من منطقة قصر خيار يوم 27 يونيو 2020.

وقالت المصادر أن قوة ” الردع” الخاصة ألقت القبض علي “أحمد شوبار” و”أسامة مفتاح سلطان” وهو مصاب بإعيرة نارية وينتمي لمنطقة قصر خيار، وكذا ضبط عناصر أخرى من مسلحي مدينة مصراتة.

ونوهت المصادر إلى أن عملية القبض على هذه العناصر جاءت على خلفية محاولة سرقة عددا من المنازل في مدينة ترهونة ليلة يوم 27 يونيو 2020.

وشهدت مدينة ترهونة انفلاتاً أمنياً بعد انسحاب قوات الجيش الوطني الليبي منها، وسيطرة قوات الوفاق عليها كما تشهد عمليات نهب وسطو وتدمير واسعة على خلفية وقوف المدينة مع الجيش الوطني، بالرغم من اعلان وزارة الداخلية التابعة للوفاق عن عملية امنية لحفظ وضبط الأمن بالمدينة.

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