“صحة الحكومة الليبية” تشرع في تجهيز مستشفي مرادة القروي تمهيدآ لافتتاحه

أكد مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة بالحكومة الليبية إاسماعيل العيضة ، الاحد ، عن الشروع في تسليم مستشفى مراده القروي ، تجهيزات طبية متكاملة للأقسام ، والإسعاف والطوارئ، والإيواء، والعناية الفائقة، والأشعة وذلك بناء علي تعليمات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب إلى حين انتهاء الشركة المكلفة باعمال الصيانه والتطوير من أعمالها، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بالحكومة الليبية .

واضاف العيضة، فى بيان للإدارة ، أن وزارة الصحة نفذت عددًا من مشاريع صيانة وإنشاء مرافق صحية في مختلف المدن والمناطق، تنفيذًا لخطتها الرامية لدعم الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الصحي العام.

وتابع مدير ادارة المستشفيات بالوزارة ، أن كل الخدمات الإدارية والصحية ستعمل الوزارة على جعلها في استطاعة المواطن وقريبة منه في بلدة مراده ، لتسهيل سرعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتقريبه للمواطن .