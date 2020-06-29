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صحيفة روسية: تصادم مصالح أربع دول بـ ” الناتو” بسبب الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قالت صحيفة “غازيتا رو” الروسية، الاثنين ، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شق صفوف الناتو، بسبب سياسته الخارجية الحادة، واقتدائه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في تجاهل مصالح حلفائه.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن العلاقات متأزمة بين فرنسا وتركيا، بسبب السياسة الخارجية لتركيا، مبينة أنها وراء التصريحات الحادة التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الناتو.

ومن جانبه أشار الباحث في قسم الدراسات السياسية الأوروبية في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية بافيل تيموفيف، إلى  تصادم مصالح أربع
دول من حلف شمال الأطلسي في وقت واحد حول الأزمة الليبية، لافتا إلى أنه سيكون أمرا طيبا أن لا تصل الأمور إلى مواجهة بين الحلفاء.

وأضاف أن العضوية في الحلف لا تشكل ضمانة لعدم اندلاع أعمال قتالية بين الأعضاء.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليق

  • At this critical stage, the DAMN UN must grab the most needed opportunity and ” nullify, terminate” the source of all EVIL & many shameful & wrong doings , Tripoli Mafia Style Government where its key member is not Libyan
    But, the UN is useless & valueless and they are still looking for another UN idiot where its sole duty is to learn more about the Libyan cuisine or the rotten Sherkess

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