الأزمة الليبية محور محادثات ” ديندياس” في تونس

يصل وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم الاثنين، تونس لبحث تطورات الأزمة الليبية ومنطقة شرق البحر المتوسط .

وقالت

وزارة الخارجية اليونانية، في بيان لها، أن ديندياس سيقوم بزيارة إلى تونس، يستقبله

خلالها الرئيس التونسى قيس سعيد ورئيس الوزراء الياس الفخفاخ ووزير الخارجية نور الدين

الري، مبينة أن مباحثات ديندياس في تونس سوف تتركز على القضايا ذات الاهتمام

المشترك، وعلى رأسها الأزمة الليبية ومنطقة شرق البحر المتوسط .

وبحسب

البيان، فانه سيتم في ختام الزيارة التوقيع على اتفاقية نقل بحري بين البلدين .

وكان

الرئيس التونسي، قد قال في وقت سابق، إن بلاده لن تقبل بتقسيم ليبيا ولابد من وقف إطلاق

النار بشكل فوري وإنهاء التدخلات الأجنبية.

وأشار الرئيس التونسي إلى

خطورة الوضع على دول الجوار ، مبينا أن التدخل العسكري في ليبيا تتحمل تونس انعكاساته

السلبية وبإمكانه أن يمثل خطرا على أوروبا وفرنسا بالخصوص.

