برلماني إيطالي يطالب بوقف دعم خفر السواحل الليبي

دعا

عضو مجلس النواب الإيطالي إيرازمو بالاتسوتّو، الأحد، إلى فتح ممرات إنسانية لإدخال

المهاجرين إلى إيطاليا ووقف الدعم المقدم لخفر السواحل الليبي.

وأوضح

بالاتسوتّو، في تغريده له عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، موجه

إلى وزير الدفاع لورنزو غويريني، أن الاستمرار في التعاون مع ليبيا، يؤدى إلى مزيد

من العنف الذي يُرتكب بحق المهاجرين، مطالبا بفتح ممرات إنسانية ووقف دعم خفر السواحل

الليبي المتواطئين مع المتاجرين بالبشر .. على حد قوله .

