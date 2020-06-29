مصراتة.. تصفية أحد عناصر “شورى بنغازي” عبدالسلام الفيتوري

أكدت مصادر مطلعة أن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة مدنية قاموا بتصفية القيادي ( عبدالسلام مصباح الفيتوري) الملقب #جرثومه وهو من مواليد 1980، ومن سكان حي الليثي القديم في مدينة بنغازي، وتم أستهدافه بوابل من الرصاص وذلك أثناء تواجدة أمام منزله في منطقة الدافنية في مدينة مصراتة ليلة السبت .

وفقا للمصادر فقد سبق وان خاض الفيتوري مواجهات ضد قوات الجيش الوطني الليبي في مدينة بنغازي والهلال النفطي و طرابلس منذ 2014 إلى 2020 .

وبحسب المصادر فقد تم يوم 28 يونيو، صدور أمر بدفنه من الطب الشرعي بمدينة مصراتة وبناءا على تعليمات المحامي العام بعد أن تبين وأعترف شقيقه “عصام” بمقتل شقيقه “عبدالسلام” في ظروف غامضة، وتم دفنه في مقبرة بورويه – مصراتة، وتكفلت بإجراءات الدفن عائله من “ال النعاس ” وهم من سكان الليثي ببنغازي ومقيمين في مدينة مصراتة.

وكان العشرات من أهالي مجلس شوري ثوار بنغازي ودرنه، وقفة احتجاجية، يوم الأحد، للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم المحتجزين لدى قوة الردع الخاصة .

وتجمع المتظاهرون أمام مجمع المحاكم في طرابلس، ورددوا هتافات ضد قائد قوة الردع عبدالرؤوف كارة .

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