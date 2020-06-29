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مصراتة.. تصفية أحد عناصر “شورى بنغازي” عبدالسلام الفيتوري

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أكدت مصادر مطلعة أن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة مدنية قاموا بتصفية القيادي ( عبدالسلام مصباح الفيتوري) الملقب #جرثومه وهو من مواليد 1980، ومن سكان حي الليثي القديم في مدينة بنغازي، وتم أستهدافه بوابل من الرصاص وذلك أثناء تواجدة أمام منزله في منطقة الدافنية في مدينة مصراتة ليلة السبت .

وفقا للمصادر فقد سبق وان خاض الفيتوري مواجهات ضد قوات الجيش الوطني الليبي في مدينة بنغازي والهلال النفطي و طرابلس منذ 2014 إلى 2020 .

وبحسب المصادر فقد تم يوم 28 يونيو، صدور أمر بدفنه من الطب الشرعي بمدينة مصراتة وبناءا على تعليمات المحامي العام بعد أن تبين وأعترف شقيقه “عصام” بمقتل شقيقه “عبدالسلام” في ظروف غامضة، وتم دفنه في مقبرة بورويه – مصراتة، وتكفلت بإجراءات الدفن عائله من “ال النعاس ” وهم من سكان الليثي ببنغازي ومقيمين في مدينة مصراتة.

وكان العشرات من أهالي مجلس شوري ثوار بنغازي ودرنه، وقفة احتجاجية، يوم الأحد، للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم المحتجزين لدى قوة الردع الخاصة .

وتجمع المتظاهرون أمام مجمع المحاكم في طرابلس، ورددوا هتافات ضد قائد قوة الردع عبدالرؤوف كارة .

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تعليقات

  • فى ستين داهية جرثومة خلصونا من باقى الجراثيم كلاب النار

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  • هذا هو مصير كلاب جهنم القتلة تجار الدين ,,,كل من قتل مؤمنا فهو في نار جهنم خالدا فيها …وهذا أسم علي مسمي ..جرثومة من الجراثيم ….تخلصت منها البلاد والعباد والعقبال لبقية الجراثيم …نأمل ان تتحرك القوي الوطنية في مصراته وتقوم بتصفية هؤلاء المجرمين المتواجدين عليها وتخليص البلاد والعباد منهم…اللهم احفظ بلادنا من شرور تجار الدين كلاب جهنم الذين يعتقدون ان الدين عبارة عن لحية وسروال قصير,,,حتي اليهود دايرين لحي..الدين المعاملة ..التسامح و المحبة…اللهم احفظنا من شرورهم يارب العالمين…

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