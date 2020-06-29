ليبيا الان

«دردور» من إسطنبول: أعوان «القذافي» عاقبهم الله بـ«التشرد»

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شن فرج دردور، الذي تقدمه وسائل إعلام إخوانية بوصفه «باحثاً سياسياً» والمقيم في إسطنبول بتركيا، هجوما على المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، زاعما أن «أعوان القذافي»، عافبهم الله بـ«التشرد».

وقال دردور، في منشور له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “حفتر «أذله» الله في تشاد ومنحته فرنسا وسام «العمالة» في وادي الدوم، و«أعوان القذافي» عاقبهم الله بـ«التشرد»، ولهذا فإن الهزيمة هي لعنتهم”.

وكان دردور، المعروف بولائه لتركيا، ودفاعه عن سياساتها في ليبيا، قد زعم في منشور سابق أن من أسماهم بـ«الأحرار»، سوف يواصلون «جلدكم» إلى مخيمات لجوئكم في «سيدي براني»، قائلا: “من ترابها حامي إلى قُصر تحت وصاية السيسي، ولكن مهزوم عمره ما يحمي مهزوم، سوف يواصل الاحرار جلدكم الى مخيمات لجوئكم في سيدي براني، على حد تعبيره.

وأشار في منشور آخر، إلى عزم مليشيات «حكومة الوفاق» دخول مدينة سرت في تحدي لوعيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وصف المدينة، والجفرة بـ«الخط الأحمر» للأمن القومي المصري، مضيفا “الآن يتم تدمير خط السيسي الأحمر في سرت وبإذن الله ستدمر كل الخطوط إلى السلوم وليس امساعد والتوطين سيكون العكس للنازحين إلى مصر” على حد قوله.

الوسوم

الغزو التركي القذافي المشير حفتر دردور

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • سيأتي عليك أنت الدور قريبا وسوف تتشرد وتذل انشاءالله علي يد الاحرار في تركيا بعد ان يخلصوا تركيا من هذا القردوغان الذي تحتمي به أنت وأمثالك من الصادق الغرياني وكعوان والساعدي وغيرهم…لا مكان لك بيننا مستقبلا أنت ومن علي شاكلتك المختبئين في تركيا ….وان غدا لناظره قريب…………

    رد

  • وانتم يادلدول الستم مشردون فى ارض الدعارة التركية وبما تسمى المتشردين السوريين من عائلات ما يسمى الجيش الحر على الحدود التركية هل هى عقاب من الله واذا كان عقاب الله لاسطنبول ارض الضلال والكفر قادم عندما يفتحها المسلمون ويقتسموا غنائمها قريبا ان شاء الله كما فى الحديث الشريف
    كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة، من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا، قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا، والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم، أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث، لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم، قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون، وذلك باطل، فإذا جاءوا الشأم خرج، فبينما هم يعدون للقتال، يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، فأمهم، فإذا رآه عدو الله، ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لانذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده، فيريهم دمه في حربته.

    رد

  • حتى فى اخر الزمان يقيم الشيطان فى اسطنبول ويطلق شائعات فكيف عرف رسول الله ان اسطنبول او القسطنطينية مطينة ويعيش فيها الشيطان اردوغان ينشر الاكاذيب والشائعات سبحان الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

    رد

  • وبماذا تسمى يادلول ما يحدث لربكم الاعمى المرشد البيطرى الحقير محمد بديع ومعه ثلة من رؤوس الخرفان الكبيرة من نيك فى السجون بينما الباقى مشردون فى الارض اليس هذا غضب من الله على شر خلق الله كان يحلم بحكم العالم الان يتحكم فيه شويش

    رد