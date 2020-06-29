بلدي غدامس يعلن شفاء حالتين مصابتين بـ«كورونا»

أعلن المجلس البلدي غدامس شفاء حالتين مصابتين بفيروس «كورونا» سبق الإعلان عن أنها إيجابيتان، معتبرا أن «غدامس مدينة خالية من كورونا»

لكن المجلس قال في منشور رسمي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لا نعتبر انفسنا في مأمن من هذا الوباء»، داعيا إلى «ضرورة استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية واحترام تعليمات الدولة في هذا الشأن».

ونوه المنشور إلى أن «غدامس منطقة حدودية لا تزال تستقبل الوافدين من الجزائر سواء وافدين عبر المنافد من العالقين أو المتسللين من الجنسيات الإفريقية»، داعيا إلى «الاحترااز في التعامل معهم» .

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