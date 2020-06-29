بلدي غدامس يعلن شفاء حالتين مصابتين بـ«كورونا»

أعلن المجلس البلدي غدامس شفاء حالتين مصابتين بفيروس «كورونا» سبق الإعلان عن أنها إيجابيتان، معتبرا أن «غدامس مدينة خالية من كورونا»
لكن المجلس قال في منشور رسمي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لا نعتبر انفسنا في مأمن من هذا الوباء»، داعيا إلى «ضرورة استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية واحترام تعليمات الدولة في هذا الشأن».
ونوه المنشور إلى أن «غدامس منطقة حدودية لا تزال تستقبل الوافدين من الجزائر سواء وافدين عبر المنافد من العالقين أو المتسللين من الجنسيات الإفريقية»، داعيا إلى «الاحترااز في التعامل معهم» .
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