ليبيا الان

«محلل تركي»: بلادنا لم تأت لتحتل ليبيا وإلا كانت أرسلت جيوشها بدلاً من الخبراء العسكريين والمعدات

تم النشر منذُ ساعتين
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قال فراس أوغلو المحلل السياسي التركي، إن: “الصراع في ليبيا انتقل من تحت الطاولة إلى فوقها، حتى من كان يدعم حفتر في الخفاء صار اليوم يتعامل في العلن، وحفتر لا يمتلك قوات نظامية، إنما مجموعات من الفاغنر، والأمر اختلف فالقضية صارت قضية تحرير ليبيا من المرتزقة الفاغنر وليست قضية صراع ليبي ليبي، وروسيا لا يمكنها أن تواجه العالم بالفاغنر، وستهزم سياسياً” على حد قوله.

أضاف “أوغلو” في حوار مع قناة “فبراير” – الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا – مساء أمس الأحد: “التواجد العسكري القوي في ليبيا فهو من نصيب الجارة مصر، وحينما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه له شرعية الدخول في ليبيا كان قد نسق مع الروس في هذا الشأن، فلا يمكنه اللعب في الداخل الليبي إلا بتنسيق دولي” على حد زعمه.

وتابع “أوغلو”: “فرنسا تستغل القضية الليبية للضغط على حلف شمال الأطلسي لأنها تعاني من مشكلات معه، وبالتالي فالحل السياسي في ليبيا يحتاج إلى توافقات دولية وكسر حدة الجمود الحالي.. الحرب في ليبيا ستكون طويلة المدى وتحدياتها السياسية كبيرة، وسيناريوهات الصدام مع مصر أو الفاغنر الروس قائمة، وأعتقد أن الغرب الليبي به حقول نفطية يمكن الاستفادة منها اقتصادياً لحكومة الوفاق وأيضاً تحرير تلك المناطق” على حد قوله.

وواصل: “أتعجب ممن يقولون أن تركيا جاءت لتحتل ليبيا، وكأنها قد جاءت بجيوشها، إنما هي جاءت فقط بخبراء عسكريين ومعدات عسكرية، وتركيا ترغب في إيجاد محددات لوقف إطلاق نار دائم، والولايات المتحدة لن تستمر حتى النهاية في دعم تركيا، لكنها ستحرص في المقابل أن تكون الكفتين متوازنتين” على حد قوله.

الوسوم

طرابلس ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • متخلف عقليا وكلامه يناقض بعضه لان الكذب ليس له رجلين فلو كان الروس يقاتلون مع الجيش الوطنى ما تركوا قاعدة الوطية والمنطقة الغربية فالروس يهزمون كلاب اردوغان حتى على حدودهم فى سوريا فماذا فعل جيش الدعارة التركى لما يسمى الجيش الحر ومئات الالاف من اهاليهم مشردين فى خيام على الحدود التركية ونسى هذا الحمار ما قاله اردوغان علنا بان الجيش التركى بان الجيش التركى هو من حرر ترهونة والمطار ياحمار وبماذا تسمى قصف بوارج تركيا بالصواريخ مدن امنه فى الغرب وادارة طيران مسير ونقل نفايات ارهابية وانت تعلم ياحمار ان تركيا لا يمكنها الدخول فى مواجهة مباشرى مع مصر فى ملعبها هزيمتها تعنى هزبمتها فى كل مكان لهذا راينا انه عندما اعلن السيسى خط احمر وسط قوة مدرعة هى الرابعة عالميا والبحرية السادسة عالميا وكل موازين القوى العسكرية لصالح مصر لهذا راينا كيف انكتم وخسر اردوغان بعد كلام السيسى وكيف ان اليونان استعرضت عضلاتها البحرية امام تركيا جعلت اردوغان يتصل برئيس وزراء اليونان بعدها مما يدل على ضعفه وانه فى مأزق بعد ان تاكد انه لن يحصل على قطرة نفط من ليبيا فماذا يفعل امام غضب الشعب التركى بعد ان اصبح مسخرة فى انقرة امام السيسى الذى حصل على ضوء اخضر امريكى بعد اعلان وزارة الخارجية الامريكية رفض اى هجوم على سرت لانها تعرف ان المهاجمين سيهلكوا امام قوة دولية هذه المرة من مصر وفرنسا وروسيا واتوقع بعد سحق المليشيات فى مصيدة سرت تحرير مصراته بعدها ويصبح طريق طرابلس مفتوحا بعد انتهاء تصفية الحسابات بين المليشيات وسيخرج اردوغان من ليبيا ليسقط فى تركيا ويدخل السجن مع اخوانه الاغبياء كالعادة

    رد

  • جيش الدعارة التركى مهزوم على حدوده فى سوريا والروس يتلاعبون به كما يريدون والروس حصلوا على قواعد تركها لهم الامريكان فى منبج على الحدود التركية فالروس ينتظرون اللحظة المناسبة لاحتلال تركيا بما لديهم من قوى رهيبة

    رد

  • لا يوجد فى تركيا سوى مرتزقة اردوغان بعد ان تم تعرية كفاءات الجيش فى شوارع اسطنبول يامهبول والان مرتزقة اردوغان للييع فى قطر وفى ليبيا قتال بالمال وباعتراف الاتراك انفسهم حيث قالوا بعنا لقطر الطائرات المسيرة باطقم تشغيلها فى ليبيا !!!

    رد