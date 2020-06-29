«المريمي»: سنطلب تدخل مصر رسمياً اذا توغلت تركيا نحو شرق ليبيا

أعلن مستشار رئيس مجلس النواب فتحي المريمي، الإثنين، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثبت أنه حريص على استقرار ليبيا وحل أزمتها.

وقال “المريمي” في تصريحات صحفية، إن طلب تدخل مصر عسكريًا في ليبيا سيكون رسميًا إذا تدخلت تركيا ناحية الشرق، مشيرا إلى أن تركيا فى ذلك الوقت سيكون أمامها خياران إما أن تتراجع أو ستحدث مواجهه حاسمه معها.

وأشار “المريمي” إلى أن هناك اهتمام دولى كبير بتفاصيل مبادرة “إعلان القاهرة”، وأهميتها لحل الأزمة الليبية وسيكون لها نتائج إيجابية خلال فترة قصيرة، موضحا أن المبادرة دعت للحوار الليبى- الليبى، وضرورة حل الأزمة ووقف القتال ورفض التدخلات الأجنبية.