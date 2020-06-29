مرتزقة عائدون إلى سوريا يكشفون “الحشد التركي” للهجوم على سرت

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن عدد المرتزقة السوريين في ليبيا وصل إلى أكثر من 15 ألفا، موضحا أن بعض هؤلاء العائدين من ليبيا أكدوا أن هناك عملية عسكرية تركية “جاهزة” لمحاولة السيطرة على سرت والمناطق النفطية في ليبيا.

وقال رامي عبد الرحمن لـ”سكاي نيوز عربية”، إن بعض المرتزقة الذين عادوا من ليبيا إلى سوريا “في إجازة”، أوضحوا أن هناك “عملية عسكرية جاهزة” بقيادة تركيا، لمحاولة التقدم نحو سرت، مؤكدين أن أنقرة تسعى للسيطرة على المواقع النفطية في ليبيا.

وأضاف: “قالوا (المرتزقة الذين عادوا) إن الهدف هو أن تسيطر تركيا على مواقع النفط في ليبيا، وبعدها تتوقف العمليات العسكرية، وأكدوا أن وعودا قدمت لهم بالحصول على مكافآت مالية إذا تمكنوا من السيطرة على تلك المناطق، خاصة سرت”.

وفيما يتعلق بأعداد المرتزقة وطريقة نقلهم من سوريا إلى ليبيا، أوضح عبد الرحمن أن عدد المرتزقة في ليبيا، فاق الـ15 ألفا من حملة الجنسية السورية.

وأوضح أن عملية نقل المرتزقة من داخل سوريا للمعسكرات بجنوب تركيا توقفت خلال الأيام الماضية، بسبب أزمة فيروس كورونا، إلا أن الذين كانوا في المعسكرات التركية بالفعل، “نُقل منهم نحو 400 جدد إلى ليبيا”.

وتابع: “15 قتيلا عادت جثامينهم، إلى جانب نحو 600 مسلح عادوا من ليبيا بعد انتهاء عقودهم”.

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه يتم نقل “مجموعات متطرفة” موجودة ضمن مناطق درع الفرات من جنسيات غير سورية لليبيا، بعضها من جنسيات شمال إفريقية.

واستطرد موضحا أن بعض المرتزقة الذين كانوا بمعسكرات جنوب تركيا، “سمح لهم بالعودة إلى سوريا بعد فشلهم في الاختبارات”.

وفي حديثه مع “سكاي نيوز عربية”، قال عبد الرحمن إن مرتزقة عادوا من ليبيا، كشفوا أنهم كانوا “رأس الحربة بالقتال هناك، وأن ضباطا أتراك هم من كانوا يقودون العمليات العسكرية”.

وتأكيدا على التدخل السافر الذي تمارسه تركيا في ليبيا، وخرقها للقوانين الدولية، أكد عبد الرحمن أن وسائل نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا لم تقتصر على الطائرات فقط، إذ تولت “سفن حربية تركية” مهمة نقل بعضهم.

ونوه في الوقت نفسه، إلى أن هناك “رفضا شعبيا” من أبناء الشعب الليبي لهؤلاء المرتزقة، “باستثناء بعض المجموعات الموالية لحكومة فايز السراج في طرابلس”.

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