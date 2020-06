السيسي: أمن مصر القومي يرتبط بمحيطها الإقليمي وسنتخذ ما يلزم للحفاظ عليه

شدد الرئيس المصري

عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين على أن أمن مصر القومي يرتبط بأمن

محيطها الإقليمي موضحا أن بلاده تتخذ كل ما يلزم لحفظ أمنها، دون الاعتداء أو

التدخل في شؤون أحد.

وأوضح السيسي في خطاب

بمناسبة ما يعرف بذكرى الثلاثين من يونيو: “إن أمن مصر القومي يرتبط ارتباط

وثيقا بأمن محيطها الإقليمي، فهو لا ينتهي عند حدود مصر السياسية، بل يمتد إلى كل

نقطة ممكن أن توثر سلبا على حقوق مصر التاريخية”.

وأضاف أن التشابكات

والتوازنات في المصالح الدولية والإقليمية في المنطقة تجعل من الصعوبة أن تنعزل أي

دولة داخل حدودها، تنتظر ما تسوقه إليها الظروف المحيطة بها، مؤكدا أن مصر تواجه

تحديات فعلية تتطلب التصدي لها بكل حزم.

وبين أنه “رغم امتلاك مصر

لقدرة شاملة ومؤثرة في محيطها الإقليمي، فإنها دائما تجنح للسلم.. لا تعتدي على

أحد ولا تتدخل في شؤون أحد.

وكان السيسي قد قال في وقت

سابق، إن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيا، مؤكدا أن “جاهزية القوات

المصرية للقتال متى حتمت الضرورة ذلك، معتبرا أن الاقتراب من كل من سرت والجفرة خط

أحمر، بحسب تعبيره.

