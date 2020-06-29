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السيسي: أمن مصر القومي يرتبط بمحيطها الإقليمي وسنتخذ ما يلزم للحفاظ عليه

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

شدد الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين على أن أمن مصر القومي يرتبط بأمن
محيطها الإقليمي موضحا أن بلاده تتخذ كل ما يلزم لحفظ أمنها، دون الاعتداء أو
التدخل في شؤون أحد.

وأوضح السيسي في خطاب
بمناسبة ما يعرف بذكرى الثلاثين من يونيو: “إن أمن مصر القومي يرتبط ارتباط
وثيقا بأمن محيطها الإقليمي، فهو لا ينتهي عند حدود مصر السياسية، بل يمتد إلى كل
نقطة ممكن أن توثر سلبا على حقوق مصر التاريخية”.

وأضاف أن التشابكات
والتوازنات في المصالح الدولية والإقليمية في المنطقة تجعل من الصعوبة أن تنعزل أي
دولة داخل حدودها، تنتظر ما تسوقه إليها الظروف المحيطة بها، مؤكدا أن مصر تواجه
تحديات فعلية تتطلب التصدي لها بكل حزم.

وبين  أنه “رغم امتلاك مصر
لقدرة شاملة ومؤثرة في محيطها الإقليمي، فإنها دائما تجنح للسلم.. لا تعتدي على
أحد ولا تتدخل في شؤون أحد.

وكان السيسي قد قال في وقت
سابق، إن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيا، مؤكدا أن “جاهزية القوات
المصرية للقتال متى حتمت الضرورة ذلك، معتبرا أن الاقتراب من كل من سرت والجفرة خط
أحمر، بحسب تعبيره.

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  • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة-هذا هو الناصر عبدالفتاح السيسي سند امته العربية وقاهر الاخوان المفسدين وشيطانهم:

    وفق الله
    بن الامة العربية
    بن مصر البار المحب لشعبه ولامته العربية
    فالحمد لله
    شعب مصر وجيشه وقائده الناصر صلاح الدين علي قلب رجل واحد
    وكل العرب العرب المخلصين علي قلب رجل واحد وسيقدر لنا المتربصون بنا تلك
    القوة والترابط بفضل الله وعزته
    والحمد لله رب العالمين
    اللهم اعبر بنا وانصرنا علي الشيطان اردوغان واخوانه المفسدين
    اللهم لا تجعل ان تقوم لهم قائمة
    كما مكنت عبادك جند الله المخلصين
    من النصر علي التتار المفسدين
    الله اكبر عليهم
    اللهم اقذف في قلوب الشياطين الاخوان المفسدين ومواليهم الرعب والوهن
    وانصر جند مصر جند الله جند الحق
    عليهم اجمعين
    اللهم امين

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