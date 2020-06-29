الحليق لـ218: القبائل تُريد وضع إيرادات النفط “بأيادٍ أمينة”

قال نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، السنوسي الحليق، إن عودة إنتاج النفط باتت في يد القيادة العامة للجيش الوطني والبرلمان، وهو المخول بإنتاج النفط والتصرف بإيراداته وفق مصلحة الليبيين، وضمان عدم صرفها في تغذية الحرب وتزويد “مليشيات الحكومة التركية”.

وأعلن “حراك المدن والقبائل الليبية للحفاظ على الموارد النفطية”، اليوم، إعادة فتح الحقول النفطية، وتفويض القيادة العامة للتفاوض مع البعثة الأممية إلى ليبيا والمجتمع الدولي لإيجاد حلول لـ”عدم وقوع إيرادات النفط في أيدي الميليشيات”.

وكشف الحليق، لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، اليوم الاثنين، أن اجتماع القبائل في المنطقة الشرقية حول النفط، ضم جميع القبائل في الجنوب الغربي وجنوب المنطقة الغربية وغيرهم، وأن الحضور طالبوا بفتح حساب لتجميع كامل إيرادات النفط في “أيادي أمينة” وتحت مظلة المجتمع الدولي.

وأوضح الحليق، أن الحضور أكدوا أهمية صرف أموال الحساب على المستشفيات والبنية التحتية والمؤسسات الخدمية في البلاد، كما طالبوا بإيجاد تقسيم عادل يضم كافة الأطراف والأقاليم الليبية، وإيقاف الحرب، وتغيير مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وإعادة هيكلة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، والمطالبة بإيجاد حكومة شرعية يتوحد تحت مظلتها جميع مؤسسات الدولة.

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