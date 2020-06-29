صندوق الضمان الاجتماعي بالكفرة يتخذ خطوات لتسيير العمل وحماية موظفيه 

قال مدير مكتب صندوق الضمان الاجتماعي بالكفرة علي اخريم، إنهم عملوا على تنفيذ توجيهات الإدارة العامة بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف اخريم في تصريح لقناة ليبيا أن المكتب قام بالعديد من الإجراءات، أبرزها تقليص عدد العاملين بمكتب صندوق الضمان بهدف تسيير العمل بأقل عدد ممكن، لخلق التباعد بين موظفي الصندوق والتقليل من مخاطر الجائحة على عمل المؤسسات الخدمية، وللحفاظ على استمراريتها وتقديم الخدمات للمواطنين.

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