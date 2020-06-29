«باشاغا» و«جويلي» يتفقان على تفكيك قوة عبدالغني الككلي في أبو سليم 

كشف مصدر أمني مسؤول عن خطة تتضمن عدة مراحل وضعها فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق، من أجل تفكيك عدد من مليشيات طرابلس.

وأوضح ذات المصدر الأمني في تصريح لـ «لساعة 24» رفض الإفصاح عن هويته لدواعي أمنية، أن “الخطة في بدايتها تتضمن القبض على عدد من العناصر الموالية والتابعة لـ «عبدالغني الككلي» الذي يترأس قوة ردع أبوسليم المشتركة وهي قوة غير نظامية تسيطر على مناطق واسعة وسط العاصمة طرابلس ومقرات حيوية وتمتهن الخطف والابتزاز والقتل منذ سنوات.

وأكد المصدر الأمني، أن باشاغا كلف آمر الكتيبة «301» عبدالسلام الزوبي، من مصراتة تحت ما يسمى القوة المشتركة باستعادة السيطرة على مناطق أبوسليم ومشروع الهضبة ومقرات عسكرية، وتفكيك قوة عبدالغني الككلي الذي يمتلك عداءات مع كتائب مصراتة من جهة، وكتائب الزنتان بقيادة أسامة جويلي التي تسعى للثأر من الككلي وتدمير قوته والقبض عليه.