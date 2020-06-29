ليبيا الان

«باشاغا» و«جويلي» يتفقان على تفكيك قوة عبدالغني الككلي في أبو سليم 

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشف مصدر أمني مسؤول عن خطة تتضمن عدة مراحل وضعها فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق، من أجل تفكيك عدد من مليشيات طرابلس.

وأوضح ذات المصدر الأمني في تصريح لـ «لساعة 24» رفض الإفصاح عن هويته لدواعي أمنية، أن “الخطة في بدايتها تتضمن القبض على عدد من العناصر الموالية والتابعة لـ «عبدالغني الككلي» الذي يترأس قوة ردع أبوسليم المشتركة وهي قوة غير نظامية تسيطر على مناطق واسعة وسط العاصمة طرابلس ومقرات حيوية وتمتهن الخطف والابتزاز والقتل منذ سنوات.

وأكد المصدر الأمني، أن باشاغا كلف آمر الكتيبة «301» عبدالسلام الزوبي، من مصراتة تحت ما يسمى القوة المشتركة باستعادة السيطرة على مناطق أبوسليم ومشروع الهضبة ومقرات عسكرية، وتفكيك قوة عبدالغني الككلي الذي يمتلك عداءات مع كتائب مصراتة من جهة، وكتائب الزنتان بقيادة أسامة جويلي التي تسعى للثأر من الككلي وتدمير قوته والقبض عليه.

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أبو سليم باشاغا جويلي عبدالغني الككلي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • غابة النصر الحيوانات الكبيرة تفترس الصغيرة هذه المرة باوامر من الاسياد الامريكان الم يكن بالامكان من خلال الجيش الوطنى ياخرفان

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  • يستاهل غنيوة وأصبح الآن لقمة سائغة لمصراتة فلياكلوه ولياكلوا بعده بقية المساندين لمصراتة ولا يمكن أن يتعظ هولاء الجهلاء من خيانات مصراتة لكل ليبيا فقد خانوا الشرق الليبية الذى فجر ثورة فبراير وخانوا طرابلس فى فرفور وغيرها لا يتسع المجال لسردها وهى كثيرة ومريرة ولياخد باله كارة وقدور وفرسان جنزور من غدر مصراتة بهم .

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