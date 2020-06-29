«غدامس» خالية من فيروس كورونا

أعلن المجلس البلدي غدامس، اليوم الإثنين، شفاء حالتين مصابتين بفيروس كورونا سبق الإعلان عن إيجابية نتائجهما، مؤكدا أن غدامس مدينة خالية من كورونا.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس، اليوم، أن ذلك لا يعني اعتبار البلدية في مأمن من الفيروس، داعيا إلى ضرورة مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية واحترام تعليمات الدولة في هذا الشأن.

وأشار المكتب، إلى أن غدامس منطقة حدودية لا تزال تستقبل الوافدين من الجزائر، سواء كانوا من العالقين عبر المنافذ أو متسللين من جنسيات إفريقية، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في التعامل معهم.