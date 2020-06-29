ليبيا
بحث تفادي طرح الأحمال و التبليغ عنها بمستشفى جالو المركزي
بوابة إفريقيا الإخبارية/ جالو |
29 June, 2020
بحث مدير عام مستشفى جالو المركزي ،خلال اجتماع عقده ،اليوم الأثنين ،مع مدير دائرة تشغيل محطات الواحات والكفرة والسرير و مدير الشؤون الفنية بالمستشفى و مسؤول الشركة الليبية التونسية المنفذة وذلك لمناقشة آلية طرح الأحمال والتبليغ عنها مسبقا.
وقالت إدارة مستشفى جالو المركزي إن ذلك يأتي بهدف اتخاذ الإجراءات الاحترازيه لتفادي وقوع اي اشكاليه اثناء اداء العمل الشركة العامة الكهرباء جالو.
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