«المريمي»: روسيا تعمل جاهدة على الحل السياسي للأزمة مثل أي دولة لها مصالح في ليبيا 

قال مستشار رئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إن “روسيا من الدول الكبرى في العالم تعمل جاهدة مثلها مثل أي دولة لها مصالح في ليبيا، على الحل السياسي للأزمة”.

وأضاف «المريمي» في تصريحات لصحيفة «الاتحاد» أن “روسيا تسعى لإحلال الأمن والأمان والاستقرار في ليبيا، من خلال اتصالها بالقيادات الليبية وبدول الجوار والدول المؤثرة في العالم”.

وأكد «المريمي» أن “زيارة رئيس مجلس النواب إلى موسكو، تأتي في إطار التنسيق والتفاهم حول وضع حل للأزمة الليبية، لجميع الأطراف وفق لمبادرات البرلمان، وإعلان القاهرة والقرارات الدولية التي ترفض التدخل التركي في ليبيا، وتؤكد على إحلال السلام والأمن والاستقرار، من خلال انتخابات مبكرة لرئيس الدولة، وبرلمان جديد، وصياغة أو تعديل الدستور”.

وأوضح مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، أن “تركيا معتدية على دولة ليبيا، وهذا يُشكل خطرًا على حل الأزمة”، مشددًا على ضرورة وضع لها مواقف معينة من الدول الكبرى، ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، من أجل إبعاد تركيا عن ليبيا، ووقف انتهاكاتها للقوانين الدولية والأعراف، بجلبها للمرتزقة ودعم الإرهابيين بالأسلحة الخفيفة والثقيلة والطائرات المسّيرة.