حراك المدن والقبائل الليبية يعلن إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية

الزويتينة-العنوان

أعلن حراك المدن والقبائل الليبية للحفاظ على الموارد النفطية، بـ “إراداته” إعادة فتح حقول وموانئ النفط، التي جرى إغلاقها في يناير الماضي احتجاجًا على استخدام حكومة الوفاق لعوائد النفط لـ “جلب ودفع رواتب المرتزقة السوريين”.

كما أعلن الحراك، في بيان، تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس النواب الليبي للتواصل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإيجاد حلول لعدم وقوع إيرادات النفط في أيدي “المليشيات”.

واشترط الحراك، ضمان التوزيع العادل لإرادات النفط وعدم ذهابها إلى “المليشيات”، مشددًا على أنه سيُعيد إقفال الحقول النفطية في حال استخدمت إرادات النفط مجددًا في “قتل الليبيين وتجويعهم”.

وأكد الحراك، على أن النفط لكل الليبيين ومن حقهم الاستفادة من إيراداته لتحسين ظروفهم المعيشية والمضي قدما لإعادة إعمار البلاد.