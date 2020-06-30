المدن الليبية تسجل إصابات جديدة بكورونا

سجلت ليبيا، الإثنين، 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا فضلا عن وفاة حالتين جديدتين، وفقا لما أعلنه المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء.

وبحسب بيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، عن الوضع الوبائي المحلي ليوم الإثنين، فإن المركز أعلن التطورات الوبائية الجديدة بتسجيل 40 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد مفصلة كالآتي : مدينة سبها سجلت 35 حالة، فضلا عن 35 حالة مخالطة، وغات سجلت حالة واحدة، أما طرابلس سجلت 3 حالات وحالة جديدة، وحالتين مخالطة.

ولفت المركز إلى أن مدينة الجفرة سجلت حالة وحالة جديدة ” غير ليبية “.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إلى أنه سجل 10 حالات شفاء ليكون إجمالي المتعافين 206 متعافين.

كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (2) وفيات :-

– (1) من بن جواد

– (1) من سبها

ليكون إجمالي الوفيات 23

وأكد المركز أن إجمالي الاصابات بلغ 802 حالة منهم 573 حالة نشطة و206 متعافين، و23 حالة وفاة

وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمواطنين ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس الكورونا والتي تشمل حظر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.