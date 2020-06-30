مكافحة الأمراض: 802 إصابة كورونا في ليبيا و206 متعافي

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الإثنين أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغت 802 حالة، والحالات النشطة 573 حالة، والمتعافين 206 حالات، الوفيات 23 حالة.

وأوضح المركز الوطني في بيان له أن إجمالي المتعافين بلغ 206 متعافي، لافتا إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 23 حالة وفاة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه تم تسجيل ( 10 ) حالات شفاء وهي حالة من سبها، وحالتان من طرابلس، وحالة من بنغازي وست حالات من البيضاء.

ولفت المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد حالتي وفاة حالة واحدة من بن جواد، وحالة أخرى من سبها.

وكان المركز أعلن أنه تم تسجيل تطور وبائي جديد بتسجيل 40 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد مفصلة على النحو التالي:

1 – سبها:- مجموع الحالات ( 35) حالة عدد ( 35) حالة مخالطة.

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