تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة سبها

أعلن المركزالمركز الوطني لمكافحة الأمراض ،الإثنين عن تسجيل 40 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ،منها 35 حالة بمدينة سبها ،ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 802 حالة ،كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 23 بعد تسجيل 2 وفيات ،في المقابل تمّ تسجيل 10 حالات شفاء ،ليكون إجمالي المتعافين 206 متعافي.

و أهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع إنتشار فيروس الكورونا والتي تشمل حظر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.كما طالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض من المواطنين بالمناطق التي يحدث فيها سريان للفيروس بعدم مغادرة المنطقة حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة للمركز من تتبع وحصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.

و أشار المركز الوطني بأنه تم تخصيص رقم هاتف مجاني للطوارئ (195) للتواصل والرد على أي إستفسار أو للحصول على إستشارة أو مساعدة عند الشعور بأعراض اشتباه فيروس كورونا.