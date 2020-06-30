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مستشار أردوغان: «حفتر» طلب منا المساعدة لمواجهة الإرهابيين في غرب ليبيا ونحن نقدمها له

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، إن الوضع في ليبيا لم يعد يمنح فرصة لتفاوض سياسي بل بداية لوتيرة القبض على ما وصفهم بـ”الانقلابيين”.

وزعم مستشار الرئيس التركي، في مقال لصحيفة “يني شفق” التركية، بعنوان “المقابر الجماعية وجرائم الحرب ومحاسبة شركاء الجريمة في ليبيا”، أن الذين يريدون فرض “خليفة حفتر”- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية- كطرف في العملية السياسية في ليبيا، هم في الحقيقة أولئك الذين أمدوه بالسلاح منذ البداية وأطلقوه على الساحة وحرضوه على تنفيذ انقلاب ضد ما وصفها بـ”الحكومة الشرعية”.

وادعى أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بالنسبة لهؤلاء ما هو إلا أداة يستخدمونها لتنفيذ مخططاتهم في ليبيا ويستولوا دون وجه حق على أراضيها ومواردها.

وقال أقطاي، أن هذه الأداة تمنحهم الإمكانية ليقولوا الكثير من الأمور في إطار تفاصيل هذه الحكاية، مُستدركًا: “أما هذه الحكاية فهي كالتالي.. حفتر يمثل الجيش الوطني داخل ليبيا، ويطلب منا المساعدة لمواجهة الإرهابيين الذين سيطروا على الحكم في غرب ليبيا، ولهذا فنحن نقدم له المساعدة”، على حد تعبيره.

وحول حكومة الوفاق، قال:” إنها الحكومة الوحيدة التي حظيت بالشرعية لدى المجتمع الدولي، وهي التي طردت عناصر داعش الإرهابية من المنطقة، والرواية السابقة كانت تفرُض حتى هذه اللحظة، بحكم الأمر الواقع، على الشعب الليبي والمجتمع الدولي كافة لأنها تحظى بدعم بعض الدول”، على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • All they know is a TOTAL Vicious EVIL & , murders, torture, assassinations, kidnapping, hiring murders & killers to kill/murder the locals and have converted many key government officials & Oil officials to become Turkish puppies ( MIT obedient dogs )and allow them to do whatever & get paid for it from the Oil Revenues.
    Their long ago leftovers & the main Satan of all [ Brother/Sister Bloody Hood ] are being used soft & obedient dogs to speed up the OIL (rights) & CASH THEFT

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