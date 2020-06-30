وزير “داخلية الوفاق”يجتمع بأمِريّْ المناطق العسكرية الثلاث

اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوفاق “فتحي باشاغا” -في مقر الإدارة العامة للدعم المركزي- بآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء “أسامة الجويلي” وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء “عبدالباسط مروان” وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء “محمد الحداد”، بحضور مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ورئيس قوة العمليات الخاصة.

وناقش “باشاغا” مع الآمرين الثلاثة، القضايا الأمنية التي من شأنها تعزيز وترسيخ مفاهيم الأمن الشامل لبسط السيطرة الأمنية، إضافةً إلى تنسيق التعاون مع ما يُعرف بــ “غرفة عمليات البلد الآمن” والغرفة الأمنية المشتركة بالمنطقة الغربية العسكرية فيما يتعلق بالأمور الأمنية، من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المدن والمناطق التي انسحبت منها وحدات الجيش الوطني مؤخراً.

كما تطرق الاجتماع -حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للوزارة- إلى ما تم اتخاذه من إجراءات عملية على أرض والمتمثلة في تأمين المناطق التي دخلتها قوات الوفاق وسيطرت عليها، من أجل عودة المواطنين لمساكنهم ومزارعهم وأملاكهم التي غادروها إثر اشتباكات الجيش الوطني في مواجهة المجموعات المسلحة التابعة لقوات الوفاق.

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