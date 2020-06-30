انتشار أمني داخل مدينة الخمس

أطلقت إدارة إنفاذ القانون -فرع طرابلس- حملة أمنية موسعة داخل “مدينة الخمس”، لبسط الأمن والمجاهرة به ومساندة الأجهزة الأمنية بالمدينة وضبط المجرمين والخارجين عن القانون-حسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة داخلية الوفاق.

ونُفِذت الحملةُ بناء على التعليمات الصادرة من قبل مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية لإدارة إنفاذ القانون بمساندة الأجهزة الأمنية بمدينة الخمس، حيث تم ضبط عدد من المطلوبين على ذمة قضايا وضبط عدد من المركبات الآلية المسروقة واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهات الإختصاص، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

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