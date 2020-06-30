“أمن بنغازي” تقبض على مُتهم بسرقة منازل وشركات بناء

ألقت مديرية أمن بنغازي القبض على صاحب سوابق -مطلوب لجهات أمنية عدة – متهم بسرقة منازل مواطنين وشركات ومخازن مواد بناء، بعد أن توفرت معلومات لدى قسم البحث الجنائي بالمديرية عقب ورودها من أحد المصادر المتعاونة مفادها قيام المعني بسرقة شركة لمواد البناء.

قامت العناصر الأمنية من فورها بإعداد كمين محكم لضبطه، فيما حاول الفرار ومقاومة أعضاء التحريات بالقسم لتتم عملية القبض عليه والانتقال به إلى القسم ليعترف بما نسب إليه وأنه مطلوب لدى عدة مراكز على ذمة محاضر من ضمنها مركز شُرطة الصابري ومركز شُرطة بوعطني ومركز شُرطة الكويفية وقاريونس والعروبة، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإحالة إلى جهات الإختصاص.

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