ليبيا تسجل 40 إصابة جديدة بــ “كورونا” منها 37 حالة لمخالطين

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض -ومقره الرئيسي في مدينة طرابلس – بيانه رقم “115” وجاء فيه استلامه يوم الاثنين 29 يونيو 2020م لعدد (704) عينة، موزعة على النحو التالي : من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (333) عينة- مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (100) عينة – مختبر فرع المركز سبها عدد (94) عينة – مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (100) عينة- مختبر فرع المركز مصراتة عدد (43) عينة- مختبر فرع المركز ببلدية الجفرة عدد (2)عينة – مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد (32) عينة.

وجاءت نتائج العينات على النحو التالي: عدد (664) عينة سالبة – وعدد (40) عينة موجبة مفصلة على النحو التالي:عدد (3) حالات جديدة وعدد (37) حالة مخالطين.

وأعلن المركز أنه من ضمن العينات السالبة تماثل عدد (10) حالة للشفاء، فيما سجل المركز عدد (2) وفيات، كما أوضح المركز – في نشرته الوبائية المرفقة بالبيان رقم 115 حالات الإصابة حسب المدن والبلديات: مدينة سبها : مجموع الحالات “35” جميعها مخالطة – مدينة غات عدد “2” حالات واحدة مخالطة – مدينة طرابلس: عدد “3” حالات منها “2” حالة مخالطة وواحدة جديدة – بلدية الجفرة عدد “1” حالة جديدة غير ليبية .

وحدد المركز حالات الشفاء وعددها “10” ، على النحو التالي: عدد “1” من سبها – عدد “2” من طرابلس – عدد “1” من بنغازي – عدد “6” من البيضاء، ليصل تعداد المتعافين إلى “206” متعافي.

كما أوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض جهات الوفيات وعددها “2” : “1” من بن جواد و “1” من مدينة سبها، ليصل عدد الوفيات إلى “23” حالة وفاة بسبب فيروس كورونا على مستوى البلاد.

وخلصت النشرة الوبائية للمركز إلى رصد إجمالي الحالات بتنوعاتها على النحو التالي:

إجمالي الاصابات : 802

الحالات النشطة : 573

المتعافين : 206

الوفيات : 23

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