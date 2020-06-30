اجتماع في بلدية زوارة يناقش قضايا المياه والكهرباء وعودة العالقين في الخارج

ناقش اجتماع في بلدية زوارة عدد من القضايا التي تشغل بال المواطنين منها تحلية المياه وانقطاع الكهرباء وملف العالقين خارج ليبيا.

وبحبث الاجتماع كيفية عودة العاللقين بالشكل الصحي والأمن وتوفير الأماكن الصحية لإقامتهم وإيواءهم وآلية التواصل مع الجهات المسؤولة على هذا الملف على مستوى الدولة، وتم الإتفاق على التعاون المشترك والتنسيق بين لجان مكافحة وباء كورونا المستجد في البلديات .

كما تناول الاجتماع الذي عُقد أمس الإثنين 29 يونيو بقاعة الإجتماعات بقصر الضيافة ببلدية زوارة، موضوع محطة تحلية المياه زوارة التي تغدي ستة بلديات والمشاكل والصعوبات التي تعاني منها ووضع الحلول المناسبة لتوقفها المتكرر عن العمل والإنتاج.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية زوارة إن الاجتماعضم عميد بلدية زوارة وعمداء بلديات العجيلات والجميل ورقدالين بحضور مدير محطة تحلية المياه زوارة ووكيل ديوان بلدية زوارة، مشيرا إلى الإتفاق على العمل المشترك لحل مشاكل محطة تحلية المياه، والتنسيق مع المجلس الرئاسي والمصرف المركزي لإتمام الإجراءات الخاصة بملف «العمرة» التي تحتاجها المحطة.

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ملف انقطاع الكهرباء ومحطة مليتة

كما ناقش عمداء البلديات الإنقطاع المتكرر للكهرباء بالمناطق ووضع الشبكة في بلديات زوارة والعجيلات والجميل ورقدالين، وتم الإتفاق على تقديم مذكرة بخصوص محطة الكهرباء التي سيتم بناءها بمنطقة مليتة والتي ستوفر 400 ميجا كان قد وافق عليها المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء .

وتطرق الاجتماع إلى مشكلة الثلوث البيئي والأضرار الصادرة عن مجمع مليتة للغاز وتم الإتفاق على تقديم مذكرة وتحديد موعد مع رئيس المؤسسة الوطنية لنفط لمناقشة ملف التنمية المستدامة بالمناطق المجاورة لمجمع مليتة للغاز التي وعدت المؤسسة يتنفيذها، حسب البيان.

وناقش المجتمعون أيضا ملف مشروع مصنع تدوير القمامة الذي سيتم تنفيذه من قبل شركة الخدمات العامة الساحل الغربي والمكاتب التابعة لها .

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