العباني: الدعوة إلى تقسيم الوطن خيانة عظمى

أكد الدكتور محمد العباني، عضو مجلس النواب، أن أي دعوة لتقسيم ليبيا، تعد خيانة عظمى للوطن، مشيرا إلى أن إدارة الشأن العام تخضع لتفاهمات المواطنين.

وقال العباني في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الوطن للجميع، والدعوة إلى تقسيمه خيانة عظمى، أما أسلوب وكيفية إدارة الشأن العام وتنميته واستغلال خيراته، فهو موضوع يخضع لتفاهمات مواطنيه”.

وتزايدت في الفترة الماضية، بعض الأصوات المغرضة، المطالبة بتقسيم ليبيا إداريا وجغرافيا على أساس عرقي، وهو ما لاقى ردود فعل غاضبة من عدد كبير من الليبيين، فضلا عن رفض المجتمع الدولي.

وشددت تونس على رفضها القاطع لتقسيم ليبيا، حيث قال رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ “الموقف من ليبيا موقف واضح وثابت، نحن مع الشّرعية الدّولية ومع حلّ ليبيّ ليبيّ دون تدخل خارجي وضدّ تقسيم ليبيا”.