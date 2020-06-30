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دومة: يجب تغيير محافظ المصرف المركزي لتفادي استمرار إغلاق الحقول النفطية

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – طالب عضو مجلس النواب مصباح دومة بضرورة وضع آلية مناسبة لتوزيع عادل للثروة النفطية فى ليبيا بين الأقاليم التاريخية، مشددا على ضرورة تغيير مجلس إدارة المصرف المركزي فى طرابلس وذلك تفاديا لاستمرار مسلسل إغلاق وفتح الحقول النفطية حسب المصالح السياسية الدولية.

دومة وفي تصريحات خاصة لصحيفة”اليوم السابع”المصرية اليوم الثلاثاء قال إن عملية إقفال حقول النفط ستتجدد مالم يتم وضع آلية لتوزيع عادل للثروة النفطية،موضحا أن منطقة فزان جنوب ليبيا الغنية بالنفط والغاز وتفتقر إلى أهم الاحتياجات الأساسية من ماء وغذاء ومعاناة لا تنقطع بعد تفشي فيروس كورونا.

وبيّن أن المنطقة تخرج منها الموارد إلى ما وصفها بـ”مافيات الشمال” التي استنزفت المليارات بعد عام 2011،لافتا إلى أن هذا الوضع سيحرك الأهالي مجددا نحو الإغلاق لأن الوضع أصبح مثير للاستفزاز من حكومات المافيا في طرابلس وبنغازي،على حد قوله.

وأشار إلى تأييده لعملية غلق حقول  النفط بدلا من أن تقتل إيراداته الليبيين وتذهب العائدات للدول الراعية للحرب فى ليبيا لجلب المرتزقة والسلاح وللجماعات الإرهابية التي تنشط في تهريب المخدرات والوقود ما يؤدى للتأثير على الأمن المحلي والإقليمي.

عضو مجلس النواب دعا إلى ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية جديدة موحدة وكذلك توحيد الموسسات السيادية وتعيين شخصيات قادرة على إدارة المؤسسات السيادية بعيداً عن شبهة الفساد وخاصة إدارة مصرف ليبيا المركزي،مضيفا:”غير ذلك يعتبر عبث واستمرار حكومات المافيا بسرقة اموال الشعب الليبي”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا الشقية- اري ان يتم اعتبار مؤسسات الشرقية هي الدولة حاليا وتهجير الغرب حتي التحرير:

    اعتبرو فرع المصرف المركزي هو الاساس
    حاليا ختي يتم تحرير طرابلس وماحولها
    وفي ذلك فالتتم عملية تهجير لاهل الغرب الليبي الي المنطقة الشرقية
    حتي يتم تحرير المنطقة الغربية وذلك
    حتي لايصاب اهل طرابلس اثناء الحرب
    لان الكلاب صعاليك اردوغان يدمرون
    منازل البلاد وبداخلها العباد اهل البيوت دون ادني مبالاة لانهم عصابات حرامية
    جابهم حرامي ومجرم دولي
    هو الشيطان اردوغان
    كما فعلوا اثناء دخولهم لطرابلس
    حتي بصبراته والجميل فعلوا نفس الافعال بكل جرم ووقاحة ودمروا وجرقوا البيوت علي اصحابها
    نسأل الله ان يعيننا وننظف ليبيا من
    هذه العصابات واللصوص
    كما
    ارجو من السيد عقيلة صالح بصغته الشرعية رئيس مجلس النواب كمسئول عن امن وسلامة دولته ليبيا ان يقوم برفع
    مذكرة لمحكمة العدل الدولية
    بحق المجرم الدولي الارهابي اردوغان
    حتي يتم الحكم عليه ويحاكم جنائيا علي
    اكبر جريمة في العالم بالعصر الحديث
    وهي جلب 15000 ارهابي الي دولة ذات سيادة بغرض احتلالها والتعدي عليها بالارهابين الدواعش وتدمير وامن وقتل اهلها الآمنين
    يجب ان تتخذوا اجراء سريع ضد هذا اللص
    الدولي
    هذا المجرم المزور لشهادته الجامعية
    في اوراق ترشحة بتركيا والمعارضة الحزب الجمهوري اوزكوتش يساعدكم هذه تسقطه ان يكون رئيسا لدولة
    لذلك لا يستحق ان يكون رئيس لدولة
    لانه ارهابي ولص
    واعتدائه علي موانيء قبرص للبحث عن البترول شاهدا علي ذلك
    وجلوسه امام خريطة ليبيا وحديثه
    هن احتلاله لسرت ومنابع النفط الليبي
    توضح انه لص وبالمستندات المرئية
    لا تترددوا وابدأوا بالاجراءات القانونية
    ضد هذا اللص المجرم الارهابي

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