قال عضو مجلس النواب محمد العباني، الإثنين، إن الدعوة إلى تقسيم ليبيا خيانة عظمى، مؤكدا أن الوطن للجميع.

وأضاف العباني في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن إسلوب وكيفية إدارة الشأن العام وتنميته واستغلال خيراته، هو موضوع يخضع لتفاهمات مواطنيه.

