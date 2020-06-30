كرموس: نعول على التدخل التركي في تحييد روسيا

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عادل كرموس أن ما وصفه بـ” تدخل روسيا غير المباشر ” ما كان ليحدث لولا ما وصفه بـ”المال الفاسد” لدول إقليمية كون موسكو لا يمكن أن تنفق مثل هذه الأموال على مرتزقة في دولة معروف لديها أنها ضمن النفوذ الأوروبي وأنه لا يمكن أن يسمح لها بهذا التواجد الرسمي من قبل الأوربيين والأمريكيين.

كرموس إدعى خلال تصريح لموقع “عربي21” القطري : “لكن طالما هناك من يسدد الفاتورة فلا مانع لدى روسيا من أن تمول المرتزقة أو تساعد في الخفاء، وربما تفاوض على تحقيق مصالح اقتصادية لها طالما موقف واشنطن غير مكتمل حتى الآن، وهذا الأمر ينطبق على مصر كذلك”.

واختتم زاعماً : “كل هذا نتاج عدم وجود إطار شرعي يمكّن روسيا من التدخل المباشر بعكس تركيا التي تستمد تدخلها من خلال الشرعية الدولية، والذي نعول عليه في تحييد روسيا مع تحقيق بعض المصالح الاقتصادية لها في ليبيا، تكون قيمتها أكبر مما تدفعه الدول الاقليمية”.

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