البرلمان العربي يشرح لاتحاد البرلماني الدولي موقفه من الأوضاع بليبيا

عقد رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السُّلمي اجتماعاً افتراضيا مع وفد الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة سلمي جان رئيس لجنة الشرق الاوسط في الاتحاد وعضو مجلس الشيوخ الكندي لبحث عدد من الموضوعات بينها الوضع في ليبيا وسبل التصدي للتدخلات الايرانية والتركية في الشؤون العربية

وقال السلمي في بيان له إنه شرح لوفد الاتحاد البرلمانى الدولى موقف البرلمان العربي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة واليمن وسوريا والعراق وتدخلات إيران وتركيا المرفوضة في الدول العربية.